T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/485 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/485 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , 0 Ada No , 5550 Parsel No , 20/240 Arsa Paylı , 152,62m2 Yüz Ölçümlü , '' Beş Katlı Betonarme Apartmanı ve Arsası'' vasıflı ana taşınmazda kayıtlı BODRUM KAT 1 NOLU '' daire'' nitelikli Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir.

Adresi: Kartaltepe Mahallesi, Şehit Ömer Halisdemir Sokağı No 13/1 Şerif Gülabi Apartmanı Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti: 3.550.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 27/11/2025 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati: 04/12/2025 - 10:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 29/12/2025 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati: 05/01/2026 - 10:50

08/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.