T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2023/364 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/364 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi, 6789 parselde kayıtlı beş katlı bir dükkan ve ikisi çatı arası piyesli sekiz daireli kargir apartman nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulmuş kat mülkiyetli, 9/104 arsa paylı zemin kat (3) no.lu mesken nitelikli bağımsız bölümün tamamıdır.

Adres: Muratpaşa Mahallesi, Özüm Sokak No: 14 Kat: Zemin D: 3Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti: 3.500.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 01/12/2025 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 13:38

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 24/12/2025 - 13:38

Bitiş Tarih ve Saati: 31/12/2025 - 13:38

10/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.