T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN DÜZELTME İLANI

2025/485 ESAS

Müdürlüğümüz dosyasından borçlu adına kayıtlı İSTANBUL İl, BAYRAMPAŞA İlçe, SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki, 0 Ada No, 5550 Parsel No, 20/240 Arsa Paylı, 152,62m2 Yüz Ölçümlü, ''Beş Katlı Betonarme Apartmanı ve Arsası'' vasıflı ana taşınmazda kayıtlı BODRUM KAT 1 NOLU ''daire'' nitelikli Bağımsız Bölümün tamamının satışı için hazırlanan şartnamede KDV'nin %20 olarak yazıldığı, yapı ruhsat tarihinin 13/07/2020 olduğu ve ilgili belediye tarafından verilen cevabi yazıda 2020 tarihi itibariyle arsa birim m2 rayiç bedelin 795,62 TL olduğu anlaşılmış olmakla, KDV oranı %1 olarak düzeltilerek ilan olunur. 24/10/2025