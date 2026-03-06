T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/613 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/613 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , MUHTESİP İSKENDER Mahalle/Mevki , 1519 Ada No , 20 Parsel No , 68,20m2 Yüz Ölçümü, '' Bodrum Zemin İki Normal Kat Dört Daireli Kargir Apartman '' nitelikli ana taşınmazda kayıtlı 10/40 Arsa Paylı , ZEMİN KAT 2 NOLU ''Daire '' vasıflı Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Hırka-İ Şerif Mahallesi, Kabakulak Camii Sokak No 7 Yıldız Apt. D 2 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 2.193.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 10:50

02/03/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.