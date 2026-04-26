T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/565 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/565 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , BAYRAMPAŞA İlçe , SAĞMALCILAR Mahalle/Mevki , 20619 Parsel No , 21.734,10 Yüz Ölçümlü '' Yirmi Dört Bloklu B.A.K. İş Yeri'' nitelikli ana taşınmazda kayıtlı62/49659 Arsa Paylı , C-29 BLOK 1. BODRUM KAT 1 NOLU '' Asma Katlı Dükkan '' vasıflı Bağımsız Bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Sağmacılar Mahallesi, Gümrük İskelesi Caddesi No 4/A C-29 Blok 1.Bodrum Kat (1) Bağımsız Bölüm Bayrampaşa / İSTANBUL

Kıymeti: 17.000.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 18/06/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:50

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:50

22/04/2026(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.