T.C.İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/805 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/805 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , ŞİŞLİ İlçe , MEŞRUTİYET Mahalle/Mevki , 9919 Ada No , 1 Parsel No , 136m2 Yüz Ölçümlü , Arsa nitelikli ana taşınmazda kayıtlı8/208 Arsa Paylı , 1. BODRUM KAT 3 NOLU '' Mesken'' vasıflı Bağımsız Bölümün 1/2 hissesi niteliğindedir. Adresi: 19 Mayıs Mahallesi, Miralay Rafet Sokak No 2 Zeynep Hatun Apt. D 3Şişli / İSTANBUL

Kıymeti: 1.870.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 10:40

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 10:40

Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 10:40

13/05/2026 (İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.