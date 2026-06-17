T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/1653 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1653 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: İSTANBUL İl , FATİH İlçe , HACI EVHATTİN Mahalle/Mevki, 1079 Ada No , 148 Parsel No , 175,24 m2 Yüz Ölçümlü , 5 Katlı Betonarme Mesken, Ofis, İşyeri ve arsası nitelikli ana taşınmada kayıtlı 12/104 arsa paylı 1. Normal Kat 4 Nolu '' Konut '' vasıflı bağımsız bölümün tamamı niteliğindedir. Adresi: Yedikule Mahallesi, Aksungurlu Sokağı, No 31 K: 1 D: 4 Fatih / İSTANBUL

Kıymeti: 7.600.000,00 TL KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/08/2026 - 10:40 Bitiş Tarih ve Saati : 11/08/2026 - 10:40 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/09/2026 - 10:40 Bitiş Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 10:40

08/06/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.