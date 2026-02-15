T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2023/296 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/296 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Merkez Mahalle, Nişantaşlar Mevkii, 4852 Ada No, 27 Parsel No, 15990/230080 Arsa Payı/Payda, 287,60 m² Ana Taş. Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, Zemin Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi: Nurtepe Mah. Dikilitaş Sok. No:2 Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti: 4.500.000,00 TL KDV Oranı: %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 14:50

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati : 21/05/2026 - 14:50

11/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.