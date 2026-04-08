T.C. İSTANBUL KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN

ESAS: 2021/426

KARAR: 2025/22

Mahkememizin gerekçeli kararında ismi geçenDerya, Necla, Zarife ve İkbal Kırcı'ya gerekçeli kararın ilanen tebligat yolu ile yapılmasına karar verilmiştir.

Mahkememiz gerekçeli kararı ile;

1-Davalı Kadastro Müdürlüğü aleyhine açılan davanın husumet yokluğu sebebiyle reddine,

2-Dava konusu taşınmazla davalı olan eski 177 yeni 128 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz malikleri hakkında açılan davanın kısmen kabulüne,

İstanbul İli Çatalca İzzettin Mahallesi 128 ada- 2 (eski 178) ve 128 ada- 3 (eski 177) parsel sayılı taşınmaza ait uygulama tutanaklarındaki tespitinin iptaline,

a)Dava konusu İstanbul İli Çatalca İlçesi İzzettin Mahallesi 128 ada 2 ve 3 nolu parselin 17.11.2014 tarihli bilirkişi raporu ekindeki krokide gösterildiği gibi müşterek sınırını oluşturan 1280013 ile 1280019 nolu noktalar arasındaki (1280014, 1280015, 1280017, 1280018) ara noktaların iptali ile bu 1280013 ile 1280019 nolu noktalar arasındaki hattın düz hat olarak birleştirilmek suretiyle paftasında gösterilmesine,

b)Dava konusu 128 ada 2 nolu parselin uygulama tutanağındaki 11678.00 m2 lik yüzölçümün 11748.77 m2 olarak düzeltilerek tapuya tescil edilmesi ve dava konusu taşınmazla müşterek sınırı bulunan 128 ada 3 nolu parselin uygulama tutanağındaki 11447.79 m2 yüzölçümün 11376.88 m2 olarak düzeltilerek tapuya tescil edilmesine," şeklinde tebliğden itibaren 15 günlük süre içerisinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere karar verildiği, Hükmünün yukarıda ismi geçen şahısa ilanen tebliğine, 7201 sayılı Tebligat Kanunun 31 maddesi uyarınca ilan yapıldığı günden başlayarak 7. gün sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı hususu 7201 Sayılı tebligat kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur. 06.04.2026