T.C.İSTANBUL1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO: 2022/945

Davacı ERDEM KUNDAKCI tarafından davalılar ENDEM CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve ENDEM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aleyhine açılan İflas (Doğrudan Alacaklı Tarafından Talep Edilen İflas (İİK 177)) davası nedeniyle;

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 172459-0 sicil numarasında kayıtlı (Vergi No: 3340065999, Mersis No: 0334006599900019) davalı ENDEM CEPHE SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 183018-0 sicil numarasında kayıtlı (Vergi No: 3340066054, Mersis No: 0334006605400012) davalı ENDEM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin iflası istenmiş olmakla, İİK 178/2 ve İİK. 166/2 maddesi gereğince, diğer alacaklıların ilan tarihinden onbeş gün içinde davaya müdahale veya itiraz ederek iflası gerektiren bir hal bulunmadığını ileri sürebilecekleri, duruşmanın 03/07/2025 günü saat 14:15'te yapılacağı hususu İLAN olunur. 03/06/2025