T.C.İSTANBUL22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2023/278 Esas

Konu: GAİPLİK İLANI

MALİYE HAZİNESİ ile İSTANBUL ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Davaya konu, İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, Sütlüce Mahallesinde bulunan 3277 ada, 23 parsel sayılı taşınmazın 125/369 hisse maliki Ali kızı Meliha ile 101/369 hisse maliki Kamil kızı Nebiye yönünden İstanbul 11.Sulh Hukuk Mahkemesinin 19.02.2023 tarihli ve 2011/1310 Esas, 2013/128 Karar sayılı ilamı ile TMK 427.maddesi uyarınca en büyük mal memuru İstanbul Defterdarı yönetim kayyımı tayin edildiğini, taşınmazın hisse malikleri Ali kızı Meliha ile Kamil kızı Nebiye'nin gaipliklerine karar verilmek suretiyle adına kayıtlı bulunan yukarıda belirtilen taşınmazın Hazine adına tesciline karar verilmesi talebiyle açılmış olmakla; MK 33. Mad. Gereğince gaipler hakkında bilgileri olan kimselerin ilan tarihinden itibaren İKİ (2) AY İÇİNDE İSTANBUL 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NİN 2023/278 E. Sayılı dosyasına müracaat etmeleri, gaiplerin hayatta ise keza adreslerinin de bildirilmesi hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 02.05.2025