T.C.İZMİR 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. İZMİR 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

Sayı :2023/4 Ort. Gid. Satış

Mahkememiz Satış Memurluğunun08.07.2025 tarihli bilirkişi raporunda 1,78 hisseye sahip Hissedar ALİ KEMAL KURT 'un mernis adresinde bulunmadığı, yapılan adres araştırması sonucu adresi tespit edilemediği, yurt dışı adresine de çıkartılan bilirkişi raporunun tebliğ edilemediğinden; Mahkememiz Satış Memurluğunun08.07.2025 tarihli bilirkişi raporunda1,78paya sahip Hissedar Ali Kemal Kurt 'a ;

İzmir İli Buca İlçesi Dumlupınar Mahallesi, Cilt:137, Sayfa No.13457, Ada 10406 ,Parsel 1 de kayıtlı,,505,00 m2 yüzölçümlü, Ana Taş. Nitelik: Arsa yazılı taşınmaz ile ilgili bilirkişi raporunda;

Taşınmaz “Arsa” nitelikli taşınmazdır. Taşınmazın düz topoğrafik yapıya sahip, geometrik yapısı çokgen formundadır. Ayrık nizam yapılaşma koşullu, çoğunlukla konut olarak kullanılan yapıların bulunduğu bölgede, köşe parsel konumundadır. Üzerinde herhangi bir yapı/muhdesat bulunmamaktadır. Dava konusu taşınmaz 696/4 Sokak ile 694/20 Sokak arasında yer almakta olup, Gazeteci Yazar İsmial Sivri Caddesine 300m, Çevre Yoluna 400m direkt uçuş mesafesinde, ana arterlere yakın gelişmekte olan bölgede bulunmakta olup, her türlü alışveriş ve ulaşım imkanına sahip durumda, belediye hizmetlerinden faydalanmakta ve her türlü alt yapı hizmetleri ikmal edilmiştir. keşif tarihi olan 08.07.2025 itibariyle değerinin 22.725.000,00 TL olabileceği belirtilmiş olup Tebligat Kanunu'nun 28 ve devamı maddelerine uygun olarakişbu ilanın gazetede ilanından itibaren 15 gün sonra yasal olan 7 günlük süre sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.31.03.2026