T.C. İZMİR 10. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2026/230 Esas

2942 s. Kamulaştırma Kanunu'nun 4650 s.Yasa ile değişik10. maddesi gereğince;

a)Dava konusu taşınmazın Ahmet Şehirli adına kayıtlı 47/4800 hissenin tamamı ile Yeşildere Mah. 1079 Sokak No:24-24A-24B (1/2 hisse) adresli taşınmaz ve muris Mehrret şehirli adına kayıtlı 47/6400 hisse, Safiye Şehirli Tekgöz adına kayıtlı 47/51200 hisse, Mustafa Şehirli adına kayıtlı 47/51200 hisse ve Rahime Şehirli adına kayıtlı 4717/76800 hisse ile adlarına kayıtlı Yeşildere Mah. 1079 Sokak No:24-24A-24B (1/2 hisse) adresli zeminüstü taşınmaz malların kamulaştırılmasının kararlaştırıldığı,

b)Taşınmazın malikinin davalılar olduğu,

c)Kamulaştırmayı yapan idarenin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğu,

d)Bu duruşma zaptının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,

e)Açılacak davalarda husumetin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yöneltileceği,

f)30 günlük dava açma süresi içerisinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden zemin üstü yağının kamulaştırma yapan idareye aidiyetine karar verileceği,

g)Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Vakıflar Bankası Adliye Şubesine yatırılacağı,

h)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği ihtar ve tebliğ olunur.