T.C. İZMİR 11. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2023/201

KARAR NO : 2025/173

Davacı ABDULLAH SHEIKH MOHAMAD tarafından mahkememizde açılan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davacı ABDULLAH SHEIKH MOHAMAD 'a Mahkememiz GEREKÇELİ KARARININ ve yetkisiz vekaletname ile Avukat Bilgenur ÖZÇELİK TOKMAK tarafından sunulan 26/05/2025 tarihli İSTİNAF BAŞVURU DİLEKÇESİNİN, 30/04/2026 tarihli İZMİR BAM 18. HUKUK DAİRESİ'nin 2025/1079 Esas 2026/776 Karar sayılı GERİ ÇEVİRME İLAMI, 14/05/2026 TARİHLİ MUHTIRA'nın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla;

30/04/2026 tarihli İZMİR BAM 18. HUKUK DAİRESİ'nin 2025/1079 Esas 2026/776 Karar sayılı GERİ ÇEVİRME İLAMI ilamı ve Mahkememiz gerekçeli kararının işbu davetiyenin ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra 99985972716 TC Kimlik numaralı ve ASMAHAN oğlu/kızı, 01/03/1989 dogumlu, ABDULLAH SHEIKH MOHAMAD'a tebliğ yerine kaim olmak üzere ve Mahkememiz gerekçeli kararının tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere, tarafınca 2 haftalık kesin süre içinde dilekçe sunarak ya da bizzat ilgili mahkeme kalemine başvurarak vekilin daha önce kendisi adına yaptığı işlere icazeti olduğunu ve istinaf başvurusunda bulunduğunu bildirmesi, aksi takdirde vekilin yaptığı işlemlerin yapılmamış sayılmasına karar verileceği, istinaf başvurusu yapılmadığı takdirde Mahkememizin esastan ret kararının kesinleşeceği hususları ilanen tebliğ olunur.