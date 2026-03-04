T.C. İZMİR 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İZMİR 11. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/1698

KARAR NO : 2025/706

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 18.09.2025 tarihli kararı ile Suç Eşyasının Satın Alınması veya Kabul Edilmesi suçundan TCK'nın 165/1, 62/1, 52/2-3, 50/1-a, 52/4 maddeleri uygulanarak verilen 200 TL adli para cezası ve hapisten çevrili 7500 TL adli para cezasına ilişkin karar Mehmet ve Lale oğlu, 12.01.1991 Konak doğumlu, KAAN YASSIKAYA tüm aramalara rağmen bulunamamış ve bu nedenle gerekçeli karar kendisine tebliğ edilemediğinden,

7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince gazetede ilan suretiyle tebliği ile yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren yasal 2 hafta içerisinde mahkemeye verilecek bir dilekçe ile yada zabıt katibince zabta geçirilip hakime onaylattırılacak beyan ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerine istinaf talebinde bulunabileceği, 2 hafta içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurmadığı takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur. 25.02.2026