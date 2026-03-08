T.C. İZMİR 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2022/1126 Esas 05.03.2026

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması davasında mirasçıNURHAN KILIÇ (DÖRTKARDEŞLER'in tebligat adresi tespit edilemediğinden vasiyetname ve duruşma gününün ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu vasiyetnamenin 29143509430 TC Kimlik Numaralı müteveffa CAFER SADIK KILIÇtarafından Berlin Başkonsolosluğu'nda 05/12/2012 tarihinde düzenlettirildiği, muris '' Ben 29143509430 T.C. Kimlik numaralı 01.07.1946/ŞARABİ doğumlu CAFER SADIK KILIÇ benim adıma kayıtlı olan İZMİR ili, MERKEZ ilçesi , narlıdere BUCAĞINDA KAİN VE TAPUNUN 6 pafta, 2513 ada, 21 parsel numarasında kayıtlı B blok 1 nolu girişde 20/300 arsa paylı üçüncü kat 5 (beş) numaralı MESKEN vasıflı gayrimenkulün benim vefatımdan sonra bu zamana kadar bana bakan ve bundan sonrada bana bakacak olan çocuğum 22.09.1965/ŞARABİ doğumlu 2866996842 T.C. Kimlik numaralı NEZAHAT KILIÇ'a bıraktığımı ve bu vasiyetnameyi hiç bir baskı altında kalmadan verdiğimi beyan ederim. ''şeklinde vasiyet bırakmıştır.

Bu nedenle mirasçı 10018491240 kimlik Numaralı NURHAN KILIÇ (DÖRTKARDEŞLER)'a duruşma günü olan 14/05/2026 günü saat 10:25'de yukarıda yazılı müteveffa CAFER SADIK KILIÇtarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususunda beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığınız ve vasiyetnameye BİR AY içerisinde dava açıp mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu,

İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.