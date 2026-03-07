T.C. İZMİR 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/72 Esas

Mahkememizin 2024/72 Esas sayılı dosyası ile davacı İBB tarafından açılan davada "İzmir İli Konak İlçesi Gürçeşme Mahallesi, 41579 Ada 10,12ve18 nolu parselde" kayıtlı taşınmazların kamulaştırma bedelinin tespitinin talep edildiği, dahili dava dilekçesi ile davalı Emin Davulcu'nun mirasçısı olarak Harun Davulcu'nun davaya dahil edildiği, 31/12/2023 tarihli bilirkişi raporunda "Taşınmaz üzerindeki tek katlı binanın sahibi olan ve dosyasında kişiye ait herhangi bir bilgi bulunmayan Emin Davulcu’nun hissesine: 227.705,40 TL + 757.057,91 TL = 984.763,31 TL düşmektedir" denildiği, 12/10/2023 tarihli tensip zaptı ile "Taraflara dava konusu taşınmaza emsal olabilecek mümkünse nitelik ve konum bakımından yakın, mümkün olmadığı takdirde uzak, kamulaştırma gününden önce özel amacı olmayan emsal satışlara ilişkin emsalleri bildirmek üzere 2 hafta süre verilmesine, Davalının bu tensip tutanağının tebliğinden itibaren 30 gün içinde, a-Kamulaştırma işleminin iptali için İdari Yargıda iptal davası, b-Maddi hatalara karşı Adli Yargıda düzeltim davası olmak üzere duruma göre bu iki davadan birini yada her ikisini açabileceğine, Davalının açmak isteği ve belirtilen davalarda husumeti davacı idareye yöneltmesi gerektiğine, Davalının belirtilen şekilde İdari Yargıda Kamulaştırmanın iptali davası açması halinde dava açtığını ve yürütmenin durdurulması kararı verildiğini belgelendirip Mahkememize ibraz etmesi gerektiğine, aksi takdirde kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edileceğine, Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 10 gün cevap verme süresi olduğuna" karar verildiği, İzmir 11.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/514 Esas 2023/566 Karar Sayılı dosyası ile mahkememizin işbu dosyası birleştirildiği, 23/02/2026 tarihli bilirkişi raporu ile Birleşen dava yönünden taşınmaz üzerinde Emin Davulcu’ya ait olduğu görülmekte olan tek katlı binanın sahibi olan Emin Davulcu’nun hissesine: 227.705,40 TL + 757.057,91 TL = 984.763,31 TL düştüğü ve mirasçı paylarının hesaplandığı son duruşma gününün 10/09/2026 günü saat 09.43 olarak belirlendiği hususları dahili davalı Harun Davulcu'ya ilanen tebliğ olunur.