T.C. İZMİR 12. İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İZMİR 12. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2024/416 12/12/2025

Karar No : 2025/42 Mahkememizin 2024/416 Esas sayılı dosyası ile Mahkememiz dosyası ile birleşen 2023/889 Esas sayılı dosyasında Davacı, ERMAK OTO YEDEK PARÇA ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, Davalılar OLGAÇ DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, SİMLA IŞIL DÜZKAN, EYC PROJE İNŞAAT TAAHHÜT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan), Şikayet (İcra Memur Muamelesi) davası nedeniyle,Mahkememiz gerekçeli kararı ile davalı Simla Işıl DÜZKAN'ın adresinin tespit edilememesi nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz 2024/416 E sayılı asıl dava dosyasında ;

Davacının istihkak iddiasının KABULÜ ile İzmir 20. İcra Müdürlüğü'nün 2019/15815 esas sayılı dosyasından yazılan talimat ile Aliağa İcra Müdürlüğünün2019/802 talimat dosyasından yapılan14/07/2020 tarihli haciz sırasında haczedilen "tüm enkaza çelik, betonarme kısım ve elektrik tesisatına konulan haczin KALDIRILMASINA, Alınması gereken33.076,09 TL karar ilam harcından peşin alınan80,70 TL ve tamamlama yolu ile alınan8.098,25 TL harcın mahsubu ile bakiye32.987,29 TL harcın davalılardan alınarak hazineye gelir kaydına, Davacı tarafından yapılan17.968,78 TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, 76.630,85 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, Gider avansından artanın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Mahkememiz birleşen 2023/889 E sayılı dava dosyasında; asıl davadan bağımsız karara bağlanması gereken bir talep bulunmadığından karar verilmesine yer olmadığına, Asıl dosyada tüm harçlar ile ilgili karar verilmiş olmakla birleşen dosyada harç konusunda karar verilmesine yer olmadığına, 419,10 TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine, Asıl dava dosyasından verilen karar asıl davadan tefrik ile açılan ve sonrasında birleştirilen iş bu dosyayı kapsadığından ve bu dosyada ayrıca karar verilmediğinden taraflar lehine vekalet ücreti taktirine yer olmadığına, Gider avansından artanın karar kesinleştiğinde davacıya iadesine, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere karar verilmiştir. İş bu ilanın yayın tarihinden itibaren Mahkememizin 30/01/2025 tarihli gerekçeli kararına karşı 2 HAFTA SÜRE içerisinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yoluna başvurabileceği hususları adresi tespit edilemeyen davalı (T.C. Kimlik No: 532.......12) Simla Işıl DÜZKAN'a İLANEN TEBLİĞ olunur. 12/12/2025