T.C. İZMİR 13. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2025/156 24/02/2026

KARAR NO: 2026/56

Davacı TUĞBA BACARA aleyhine mahkememizde açılan Velayet (Velayetin Değiştirilmesi (TMK M.324)) davasının yapılan yargılaması sonunda;

Mahkememizce verilen 27/01/2026 gün 2025/156 E. 2026/56 K.sayılı karar ile Açılan davanın KABULÜ İLE;İzmir 17.Aile Mahkemesinin 2021/214 E., 2021/393 K. Sayılı,09/09/2021tarihinde kesinleşen ilamı ile velayeti ortak velayet olarak taraflara verilen müşterek çocuklar 2014 doğumlu Melek Akgün (25075911808 TC.) ile 2018 doğumlu Akşın Akgün (30889717676 TC.) adlı tarafların müşterek çocuklarının ortak velayetlerinin kaldırılarakvelayetlerinin davacı ANNEYE VERİLMESİNE,

2-Dosyada mevcut tüm deliller kapsamında (Davalı baba ile çocuklar arasında Yatısız kişisel ilişki konusunda talep hakkının daha sonra da ileri sürülebileceğinden, kendi inisiyatifinde bulunduğundan) baba ile ŞAHSİ MÜNASEBET TESİSİNE KARAR VERİLMESİNE YER OLMADIĞINA, yargılama giderlerinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine karar verilmiş olup, iş bu ilan tarihinden itibaren Davalıya 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılarak, kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.