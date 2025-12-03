İ L A N

T.C. İZMİR 16. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/461

DAVALI : BAHRİ AKHANCA

Davacı Gönül Akhanca ile davalı Bahri Akhanca arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;

Mahkememizde yapılan araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden kendisine tebligat yapılamayan, İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mah/köyü, Cilt 170, Hane 461, Sıra 31'de nüfusa kayıtlı, 32194854916 T.C. Kimlik numaralı, Tevfik ve Gülümser oğlu, İzmir 23/07/1974 doğumlu, davalı Bahri Akhanca'ya ön inceleme duruşma günü bildirir davet tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşma günü olan 20/01/2026 günü saat 09:40'da mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz taktirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, davacının muvafakatınız olmadan iddiasını değiştirebileceği gibi genişletebileceği, yokluğunuzda karar verilebileceği, HMK'nın 139., 150. maddeleri uyarınca ön inceleme duruşma gününün ve ön inceleme davet tutanağının ihtaren tebliği yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.