T.C. İZMİR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İZMİR 16. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/10 Esas

DAVALI : 1- EMİNE ŞAHİN T.C 17893313780 TUNA MAH. RAUF LÜTFÜ AKSUNGUR SK. NO:7 İÇ KAPI NO:1

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tasarrufun İptali (TBK M. 19'dan Kaynaklanan Tasarrufun İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize mahkememizin 18.06.2026 tarih ve 26.03.2026 tarihli duruşma zabıtları için davetiye çıkarılmış olup, tebligat adresinin kapalı olması ve mernis adresinin olmaması gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından mahkememizin 18.06.2026 tarih ve 26.03.2026 tarihli duruşma zabıtlarının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 17/11/2026 günü saat: 10:40'da"belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde tarafınıza ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluğunuzda hüküm verileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur."