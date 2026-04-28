T.C.İZMİR 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İZMİR 16. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/1196 ESAS

MÜTEVEFFA : Zehra Öz-34618776002 T.C. Kimlik numaralı

Müteveffa Zehra Öz'e mirasçılık belgesi istemli dava açılmıştır. MurisZehra Öz'ün bekar öldüğü ve anne, baba, kardeşinin de muristen evvel vefat ettiği anlaşıldığından adı geçenin miras payının Hazineye kalacağı, bu nedenle varsa murisin mirasçılarının Mahkemeye 1 yıllık süre içerisinde başvurması gerektiğini bildirmek üzere İzmir 16. Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 01/07/2026 günü saat: 09:30'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi vekille temsil ettirmeniz ilanen tebliğ olunur.