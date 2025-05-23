T.C.

İZMİR

18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/29

İLAN

Mahkememizde görülmekte olan Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasında verilen ara karar gereğince;

Davalı Helpet Petrol Akaryakıt Nakliye Ticaret Limited Şirketi'nin mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata elverişli adresi tespit edilemediğinden İzmir BAM 21. Hukuk Dairesinin 2022/184 dosya 2022/205 karar sayılı ilamıyla bozulmakla, 16/09/2025 günü saat 11:30'da duruşmasının yapılacağı, duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

Davalı :Helpet Petrol Akaryakıt Nakliye Ticaret Limited Şirketi -4610346058