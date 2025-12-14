T.C. İZMİR 19. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İZMİR 19. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/47 Esas

DAVALI : CİHAN ÇAPAN (316.....386)

Mehmet ve Kibar oğlu Karakoçan 1977 d.lu

Davacı Arzu Çapan vekili Av. Yalçın Yılmaz & Av. Tuba Yılmaz tarafından davalı Cihan Çapan aleyhine 22/01/2024 tarihinde tanıma tenfiz davası açılmış, davalı Cihan Çapan'ın bilinen adresine tebligat yapılamadığı, davalı Cihan'ın mernis adresi bulunmadığın ve adresi tespit edilemediği, Yurt dışı ilanında da gelen cevaba göre ilanının Türkiye de yapılması gerektiği, dava dilekçesinin, tensip zaptının ve ön inceleme tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiş olup, davacının Tanıma Tenfiz talepli dilekçesinin ön inceleme duruşmasının İzmir 19. Aile Mahkemesi duruşma salonunda 26/03/2026 günü saat 09:30 da yapılmasına karar verilmiştir.

Belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmeniz sulh için gerekli hazırlığı yapmanız , duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tarafınıza tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde dilekçede gösterilen sunmadığınız,başka yerlerden getirtilecek belgelerle ilgili kesin süre içinde açıklama yapılmaması halinde bu delillere dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız ihtar ve tebliğ olunur.10/12/2025