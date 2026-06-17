T.C. İZMİR 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İZMİR 19. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/61 Esas

DAVALILAR : 1- DAMLA BİLDİRİCİ Emek Mah. 7203 Sk. No:17 D:1 Bayraklı/ İZMİR

2- ARZU YILMAZ Hacılar Harmanı Mah. 5842 Sk. Yıldırım Ata Apt. Daire:1 Kat:1Aksaray Merkez/ AKSARAY

3- UMUT ATMACA Emek Mah. 7203 Sk. No:17 D:1 Bayraklı/ İZMİR

Mahkememizde açılan Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce davalı ARZU YILMAZ 'ın dava dilekçesinde belirtilen adresine duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, tebligatın "taşınmış" şerhi işlenerek iade olduğu, mernis adresine çıkarılan tebligatın ise binanın yıkılmış olması sebebiyle iade olduğu görüldüğünden dava dilekçesi , tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 13/11/2026 günü saat: 10:05'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirtilen gün ve saatte mahkemede hazır bulunmadığınız veya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmediğiniz taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunup dosya kapsamına göre karar verileceği hususu, dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere ve tebligatın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılacağı hususları ile tebligat yasasının 28-31 maddelerin uyarıncailanen tebliğ olunur. 09/06/2026