T.C. İZMİR 2. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2020/106 Esas

DAVALI: 1- NATİG ABBASOV

Davacı, Bm-Bank Anonim Şirketi ile Davalı, Sarkhan Ismaılov ve Natig Abbasov arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Şirket Yöneticilerinin Sorumluluğundan Kaynaklanan) davası nedeniyle;

Mahkememizce yukarıda açıklanan mahkememiz esas sayılı dosyasında tarafınıza tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından, davalıların şirkete ait otelin değerinin altında bir fiyatla satışından dolayı oluşan zarardan sorumlu olabileceğine dair 31/08/2025 tarihli bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İşbu ilan tarihinden 7 gün sonra tarafınıza tebligat yapılmış sayılacak olup, Bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız bilirkişi tebligatı yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.10/09/2025