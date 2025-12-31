T.C. İZMİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2025/144

DAVA : Vasiyetnamenin Açılması

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması davasında mirasçı GÜLHANIM POLAT 'a tebligat adresi tespit edilemediğinden vasiyetname ve duruşma gününün ilan yoluyla tebliğine karar verilmiştir.

29122586230 T.C. Kimlik numaralı müteveffa GÜLPERİ POLAT tarafından İzmir 36. Noterliği'nin 15/04/2022 tarihli 07120 yevmiye sayılı vasiyetnamede muris "Hayatta bulunduğum müddetçe her türlü tasarruf ve temellük haklarım baki kalmak kayıt ve şartı ile ve ancak ölümümden sonra geçerli olmak üzere; ölümümde terekemde çıkacak tüm menkul ve gayrimenkul mallar, paralar, mevduat, esham, tavhilat, mücevherat, tüm hak ve alacaklar ve diğer kıymetlerin tümünü baba adı Abbas doğum yeri Nagold/ALMANYA doğum tarihi 2/12/1976 olan 28993590544 T.C. Kimlik numaralı MESUT POLAT'a bırakıyorum. Tüm terekenin Mesut Polat'a ait olmasını istiyor ve vasiyet ediyorum. Tüm mirasçılarımın buna uymasını, vasiyetimin bu şekilde tenfiz edilmesini, son arzu ve isteklerimin bunlar olduğunu beyan ediyorum. " şeklinde vasiyet bırakmıştır.

Bu nedenle 28774597830 T.C. Kimlik numaralı mirasçı GÜLHANIM POLAT'a duruşma günü olan 24/03/2026 günü saat 09:45'e yukarıda yazılı müteveffa GÜLPERİ POLAT tarafından düzenlettirilen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususunda beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz, duruşmaya gelip beyanda bulunmadığız ve vasiyetnameye karşı BİR AY içerisinde dava açıp Mahkememize bildirmediğiniz takdirde vasiyetnameyi aynen kabul etmiş sayılacağınız hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.