T.C. İZMİR 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

Yayınlanma 19.02.2026 00:01:00

T.C. İZMİR 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/544 Esas

Konu: gaiplik VELİ ASLAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET SIDDIK ASLAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.

GAİP TC KİMLİK NO: 23422302514

ADI SOYADI: MEHMET SIDDIK ASLAN

BABA ADI: ABDULBAKİ

ANA ADI: VESİLE

DOĞUM TARİHİ: 01/01/1964

DOĞUM YERİ: MALAZGİRT

#ilangovtr BASIN NO: ILN02403664