T.C. İZMİR 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN
Yayınlanma 19.02.2026 00:01:00
T.C. İZMİR 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
Sayı: 2025/544 Esas
Konu: gaiplik VELİ ASLAN ile arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen MEHMET SIDDIK ASLAN gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur.
GAİP TC KİMLİK NO: 23422302514
ADI SOYADI: MEHMET SIDDIK ASLAN
BABA ADI: ABDULBAKİ
ANA ADI: VESİLE
DOĞUM TARİHİ: 01/01/1964
DOĞUM YERİ: MALAZGİRT
#ilangovtr BASIN NO: ILN02403664