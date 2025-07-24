T.C. İZMİR 22. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İZMİR 22. İCRA DAİRESİ'NDEN

2024/9607 ESAS 24/10/2024

YAZILI SÖZLEŞME İLE KİRALANAN TAŞINMAZIN KİRA SÜRESİNİN BİTMESİ DURUMUNDA TAHLİYE EMRİ

1- Kiralayanın ve varsa temsilcisinin adı,

soyadı ve yerleşim yerindeki adresi: Nevin Hepçimen

vekili Av. Nilüfer Atılgan Balcı

Manas Bulvarı 1586/1 Sk. No:1/B K:1 D:2 Bayraklı / İZMİR

2- Kiracının ve varsa temsilcisinin

yerleşim yerindeki adresi: Darejan Managadze

1469 Sok No:65 D:3 Alsancak Konak / İZMİR

3- Tahliyesi istenen taşınmazın

nev'i ve mevkii: Daire - 1469 Sok No:65 D:3 Alsancak Konak/İzmir Konak / İZMİR

4- Sözleşme ve tarihi: 01/05/2016 hazırlanış tarihli, 01/05/2016 başlangıç tarihli, 01/05/2017 sonlanma tarihli 30.300,00TL meblağlı kontrat.

Kontrat açıklaması: 12/12/2016 tarihli, 03/10/2024 tarihinde kiralananın tahliyesine dair tahliye taahhüdnamesi

Üç numaralı bentte yazılı kira süresi bitmiş olan taşınmaz işbu tahliye emrinin tebliği tarihinden itibaren (15) gün içinde tahliye ve teslim etmeniz; kiranın yenilendiğine veya uzatıldığına dair bir itirazınız varsa (7) gün içinde dilekçe ile veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; müddeti içinde itiraz etmez veya kendiliğinizden tahliye etmezseniz icraen çıkarılacağınız; itirazınız kaldırılırsa İcra ve İflas Kanununun 273 üncü maddesi gereğince zorla tahliye olunacağınız ihtar olunur.

(İİK m.272, 273) İcra Dairesi Hesap Bilgileri Banka Adı: T. Vakıflar Bankası T.A.O. Iban No: TR 600001500158007290493642 Vergi Dairesi Adı / No: BORNOVA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI - 4840685636

*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 56'ya karşılık gelmektedir.