T.C. İZMİR 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN

T.C. İZMİR 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Sayı: 2025/219 Esas 08.02.2026

Davacı, TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ ile Davalılar , BURAK ALTUNCI, GÜLPINAR İÇKE, HAFİZE GÜL ÜNLÜ, HÜRÜ KURAL, MUSTAFA TANER ALTUNCI, OLCAY KURAL DİRHEMSİZ, RAMAZAN ERDEM KURAL arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan)) davası nedeniyle;

Mahkememizce davacı tarafça bildirilen Davalı Mustafa Taner Altuncı'nın dava dilekçesindeki TC kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamada MERNİS sisteminde adresinin bulunmadığı, yurtdışı adresine tebligat yapıldığı, tebligatın bila iade edildiği, tebligata elverişli adresinin yapılan tüm araştırmalara rağmen tespit edilemediği anlaşılmakla İzmir / Karabağlar Bozyaka Mah. 30973 Ada / 10 Parsel Üç Katlı Kargir Ev Niteliğinde 233 m² taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yoluyla giderilmesine ilişkin dava dilekçesi, duruşma gün ve saatinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Cevap süreniz 2 hafta olup cevaba tüm delillerin açıkça yazılması, hangi delillerin hangi vakıaya ilişkin olduğunun da bildirilmesi, belge örneklerinin eklenmesi ve başka yerden getirtilecek belge-dosya varsa bilgilerin de bildirilmesi, giderlerin vezneye avans olarak yatırılması, 06/03/2026 günü saat 10:20'de yapılacak duruşmaya mazeretsiz olarak gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususları tarafınıza ilanen tebliğ olunur. 08/02/2026

İLGİLİ KİŞİ: MUSTAFA TANER ALTUNCI - 17527893800