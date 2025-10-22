T.C. İZMİR 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İZMİR 25. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO: 2024/126 Esas

DAVALI: MELEK ADNAN KARAMANLI

Davacı Hamdiye Karakoç tarafından aleyhinize açılan İzmir ili, Konak ilçesi, Bozyaka Mahallesi, 30644 Ada, 30 Parsel sayılı 103,00 metre karelik bir katlı kargır ev nitelikli taşınmazın davalıların murisi lehine konulan25.02.19887 tarih ve 821 yevmiye numaralı, 3150,00 ETL bedelli ipoteğin kaldırılmasına ilişkin davada mahkememizce mernis adresinizin boş olması ve diğer kayıtlı adreslerinize tebligat yapılamadığından, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 03/02/2026 günü saat: 10:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.M.K.'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve duruşma günü ilanen tebliğ olunur.10/10/2025