T.C. İZMİR 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İZMİR 32. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Esas No : 2024/914 05.05.2026

Karar No : 2025/394

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dosyasında sanık İbrahim BAYDUZ hakkında TCK'nın 142/2-h maddesi uyarınca Nitelikli Hırsızlık ve TCK'nın 116/1 maddesi uyarınca Konut Dokunulmazlığı İhlali suçlarından yapılan yargılama sonucunda mahkememizce verilen 07.05.2025 tarihli karar ile sanığın atılı suçlardan CMK'nın 223/2-e maddesi uyarınca ayrı ayrı beraatine karar verildiği, ancak mahkememiz dosyasında katılan sıfatıyla yer alan Adnan ve Kadriye kızı, 17/06/1985 İzmir doğumlu GÖKÇEN KUF'a tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından; mahkememiz gerekçeli kararı ile sanık müdafii Av. Elif ÇELİK YAVUZ'un 16.05.2025 tarihli istinaf başvuru dilekçesi tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereğince hüküm özetinin ve istinaf başvuru dilekçesinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, CMK'nın 272 ve 273 maddeleri uyarınca hükmün tebliğinden itibaren iki hafta içinde mahkememize ya da en yakın Asliye Ceza Mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunması suretiyle istinaf yoluna başvurabileceği ve sanık müdafinin istinaf başvuru dilekçesine karşı cevap verebileceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.