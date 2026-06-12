T.C. İZMİR 4. AİLE MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2024/685

KARAR NO : 2026/126

DAVALI : ERCAN CANKURT - Hasan ve Hacer oğlu İzmir 1968 doğumlu

Davacı Reyhan Cankurt ve Davalı Ercan Cankurt arasında mahkememizde açılan Boşanma davasının neticesinde;

Davalının bilinen yurt içindeki adreslerine tebligat yapılamadığından dava sürecinde dava dilekçesinin, ön inceleme duruşma gününün ve tahkikat duruşma gününün davalıya ilanen tebliğ edilmiş olduğundan mahkememizin 2024/685 Esas 2026/126 Karar sayılı 26/02/2026 tarihli kararının da ilanen tebliğine karar verilmekle;

"HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1-Davanın KABULÜ ile;

Çanakkale İli nüfusa kayıtlı,AKHİSAR-1970 doğumlu, 18*****7550TC kimlik nolu, DAVACI REYHAN CANKURT ile aynı yer nüfusa kayıtlı İZMİR-1968 doğumlu, 18*****7486TC kimlik nolu, DAVALI ERCAN CANKURT'un TMK 166/1. maddesi gereğince şiddetli geçimsizlik nedeni ile BOŞANMALARINA,

2-Dava tarihinden itibaren başlamak üzere aylık 7.000-TL tedbir nafakasının hükmün kesinleşmesine kadar davalıdan alınarak davacıya verilmesine, hükmün kesinleşmesinden sonra aylık 7.000 TL yoksulluk nafakası olarak devamı ile davalıdan alınarak davacıya verilmesine, fazlaya ilişkin talebin reddine,

3-Harçlar kanunu gereğince alınması gereken toplam 732-TL harçtan daha önceden ödenen toplam 427,60-TL harç düşüldükten sonra eksik kalan 304,40-TL harcın davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

4-Davacı tarafından yapılan; 427,60-TL Başvuru Harcı, 427,60-TL Peşin harç, 1.230-TL tebligat, posta ve diğer masraflar olmak üzere toplam 2.085,20-TL yargılama giderini davalıdan alınarak davacıya verilmesine,

5-Suç üstü ödeneğinden karşılanan 1 normal tebligat gideri olan 210-TL, ilanen tebligat gideri olan36.450-TL olmak üzere toplamda 36.660-TL davalıdan alınarak hazineye irad kaydına,

Dair Mahkememizce verilen işbu 2024/685 Esas 2026/126 Karar sayılı 26/02/2026 tarihli hükmün ilanının gazete yayınından (7) gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve 2 hafta içinde istinaf edilmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliği olunur.10/04/2026