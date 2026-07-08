T.C.İZMİR 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.İZMİR 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/288

KARAR NO : 2025/878

SANIK : Mikail YUNUS, İsmail ve Keziban oğlu, 20/08/1994 doğumlu,

TC Kimlik No: 23125163092

SUÇU : Kasten Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ : 04/10/2024

TEBLİĞ OLUNACAK

EVRAK İÇERİĞİ : Mahkumiyet kararı

MEVZUU : Hüküm Metni

Mahkememizin 20/11/2025 tarih 2025/288 Esas 2025/878 Karar sayılı ilamı ile sanık Mikail YUNUS'un müşteki Turabi KAPLAN'a yönelik üzerine atılı kasten basit yaralama suçundan eylemine uyan 5237 Sayılı TCK.’nun 86/2, 86/3-e maddesi gereğince sanığın 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, hapis cezasına mahkumiyetin yasal sonucu olarak Anayasa Mahkemesi'nin 08.10.2015 tarih ve 2014/140-2015/85 sayılı iptal kararı ve 15.04.2020 gün ve 13100 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 7242 sayılı Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik de gözetilerek mağdur sanık hakkında TCK'nun 53/1-2-3 maddesinin uygulanmasına, sanığın adli sicil kaydında bulunan İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesinin 2018/481 esas, 2018/765 Karar sayılı ilamı ile mükerrir olan sanık hakkında 58. maddesinin 6. ve 7. fıkraları gereğince hükmolunan hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine,ayrıca mükerrer hakkında cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına, adli emanetin 2024/27023 sırasında kayıtlısapı mevcut olmayan 20,5 cm uzunluğunda tek ağızlı sivri uçlu sırt kısmı meyilli düz ve küt namluya sahip bıçak namlusunun TCK'nın 54. Maddesi uyarınca müsaderesine, adli emanetin 2024/27331 Turabi Kaplan'dan alınan 1 tüp sıvı kan örneğinin dosyada delil olarak saklanmasına karar verildiği,

Yukarıda açık kimliği yazılı sanığın yapılan aramalara rağmen bulunamadığı gibi kolluk ve diğer kurumlarca yapılan araştırmada da yeni adresi tespit edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat kanunun 29 ve 30. maddeleri gereğince mahkememiz gıyabi hükmünün gazetede, internet haber sitesinde ve elektronik ortamda ilanı yoluyla tebliği,Aynı kanunun 31.maddesi uyarınca ilan yapılan gazetenin yayın tarihinden itibaren 2 hafta içinde tebliğin yapılmış sayılacağı, kararın tebliğinin yapılmış sayılacağı tarihten itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemelerine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunarak tutanak tutulmasını sağlamak ve hakime onaylatmak sureti ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.06/07/2026