T.C. İZMİR 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C.İZMİR 50. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

Sayı : 2022/286-Ceza Dava Dosyası 26.08.2025

Konu :

Mahkememizin 07/05/2024 tarih ve 2022/286 esas 2024/376 karar sayılı ilamı ile sanık MAHDI SHOKRI KARIMLOO, ( Mohammad ve Şirin oğlu, 1967 İRAN doğumlu, ) hakkında Resmi Belgede Sahtecilik suçundan karar verildiği ;

Sanık MAHDI SHOKRI KARIMLOO hakkında Resmi Belgede sahtecilik suçundan 5237 sayılı TCK nun 204/1 maddesi ve CMK 231/6 maddesi uyarınca HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA karar verilmiş olup,

Gerekçeli kararın yurt dışı tebligat işlemlerinde evrakların eksiklikten dolayı yapılamaması sebebi

ile 7201 sayılı yasanın 28. ve 29.maddeleri gereğince ilanen tebliğine, ilanen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğden itibaren 7 gün içerisinde HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI kararı yönünden İzmir Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık başvurabileceği ilan ücreti ile mahkeme masrafının sanıktan alınacağıhususları ilanen tebliğ olunur. 26/08/2025