T.C. İZMİR 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İZMİR 52. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2024/386 Esas

KARAR NO: 2025/630

Basit Yaralama, Mala Zarar Verme suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/09/2025 tarihli ilamı ile 86/2-1. cümle, 151/1, 86/2-1. cümle maddesi gereğince 2000 TL ADLİ PARA cezası ile cezalandırılan Erol ve Gökmen kızı, 20/12/1995 doğumlu BURCU ERDOĞAN tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 13.01.2026