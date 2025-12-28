T.C. İZMİR 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. İZMİR 53. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN

DOSYA NO : 2024/40

KARAR NO : 2025/540

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

İLAN METNİ

Sanık Ali Alşeyh ASSAD'ın üzerine atılı 5607 sayılı kanuna muhalefet suçunu işlediğisabit olmakla eylemine uyan ve TCK 61 md. uyarınca suçun işleniş şekli, kullanılan araç, meydana gelen tehlikenin ve zararın ağırlığı güdülen amaç ve saik kastın ağırlığı ve diğer yönlerden yapılan değerlendirmeye göreSanığa verilen 10 ay hapis cezasının 1 günü TCK'nun 52/2-3 maddeleri gereğince sanığın ekonomikhali göz önüne alınarak,adli para cezası için tespit edilen tam gün sayısı olan 300 günün her bir günü 20 TL'den hesap edilereksanığın 6.000 TL ADLİPARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığa doğrudan verilen adli para cezasının TCK'nun 52/2. maddesi gereğince sanığın ekonomik ve şahsi halleri gözönünde bulundurularak günlüğü takdiren 20-TL hesabı ile 2 gün karşılığı olarak hesaplanan 40-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,