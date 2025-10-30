T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN / BAŞKANLIĞI'NDAN

Sayı: 2024/489 Esas 22/10/2025

Davacı SONGÜL KARTAL tarafından açılan Mahkememizde görülmekte olan Mirasçılık Belgesi İstemi davası nedeniyle Mehmetve Lütfiye'den olma, 27/11/1994 Sivas doğumlu, 220*****292 T.C. Kimlik Numaralı muris FAZİL GÖKÇE'nin 27/11/1994 tarihinde öldüğü, kanuni mirasçılarının bulunmadığı anlaşılmakla; murisin kanuni mirasçıları olduğunu iddia eden şahısların İKİNCİ İLANIN yayınlandığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri, aksi takdirde miras sebebiyle istihkak davası açma haklarının saklı kalmak üzerine mirasın devlete geçeceği TMK'nın 594. Maddesi uyarınca ilan olunur.