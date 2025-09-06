T.C. İZMİR 9. İCRA HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

Esas No: 2023/269 Karar No: 2025/632

DAVACILAR:

1- SELDA GÜVEN -(565******06)2- ARMANCO GLOBAL PETROL PLASTİK ENDÜSTRİYEL İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

3- DELWAN INNOVATION SERVICES YEM GIDA VE ENDÜSTRİYEL HAM MADDE KATKILARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

VEKİLİ: Av. CEYHUN YILDIRIM

DAVALI: 1- QNB FAKTORİNG A.Ş.

VEKİLİ: Av. MUSTAFA BÜYÜKBAŞ

DAVALILAR:

2- AYDAN GÖRÜR -(357******06)

3- AYHAN GÜVEN -(418******50)

4- İBRAHİM GÜVEN -(418******22)

5- ADB ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

DAVA: İstihkak (Taşınır Mal Haczinden Kaynaklanan)

Mahkememiz gerekçeli kararının ve davalı QNB Faktoring A.Ş. vekilinin istinaf başvuru dilekçesinin, Sanık İbrahim GÜVEN'e tebliğ edilememesi nedeniyle ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememiz 2023/269 E sayılı dosyasında ;

1- Davacının davasının kabulüne; İzmir 13. İcra Dairesinin 2022/12159 esas sayılı dosyasından yapılan 17/02/2023 günlü haczin kaldırılmasına,

2- 6.650,00-TL nisbi karar harcından peşin alınan 1.662,50-TL’nin mahsubu ile bakiye kalan 4.987,80-TL harcın davalı alacaklı Qnb Faktoring Anonim Şirketinden alınarak hazineye gelir kaydına,

3- Karar tarihinde geçerli AAÜT gereğince 15.576,00-TL vekalet ücretinin davalı Qnb Faktoring Anonim Şirketinden alınarak davacıya verilmesine,

4- Davacının yaptığı 1.662,50-TL harç, 7.770,00-TL tebligat, ilanen tebligat ve müzekkere gideri, 4.000,00-TL bilirkişi ücreti ki toplam ; 13.432,50-TL yargılama giderinin davalı Qnb Faktoring Anonim Şirketinden alınarak davacıya verilmesine,

5- Avansın kullanılmayan kısmının karar kesinleştiğinde davacıya iadesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı davalının yokluğunda kararın taraflara tebliğinden itibaren 2 hafta içinde Bölge Adliye Mahkemesinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere 03/07/2025tarihinde karar verilmiştir.

İş bu ilanın Sanık İbrahim GÜVEN (418******22)'e ilanen tebliğ ile yayınından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 03/09/2025