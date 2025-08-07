T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2025/201 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/201 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Çay Mahallesi, 2210 ada 6 nolu parselde kayıtlı zemin kat, 1 nolu mesken nitelikli taşınmazın tam hisse payı O.Y. adına kayıtlı olup, taşınmazın tamamı satışa konudur.

Adresi: Irmak Mahallesi 30 Sokak No. 12, D.No. 1 Gaziemir / İZMİR

Yüzölçümü: 669,00 m2ana taşınmaz üzerinde içten içe yapılan ölçümde kullanım alanı 66 m2dir.

Arsa Payı: 2676/67569

İmar Durumu: Gaziemir Belediyesince dosayasına sunulu yazısında konu taşınmaz; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 4 kat, TM1 Ticaret seçenekli Konut Bölgesinde kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti: 3.500.000,00 TL

KDV Oranı: %1

Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı 20.10.2014, AT...KM ne çevrilmiştir 27/09/2022-10437 yevmiyeli, ....KM ne çevrilmiştir. 27/09/2022-10437 yevmiyeli ve taşınmaz üzerinde bulunan haciz kayıtları.

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/11/2025 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati: 21/11/2025 - 14:50

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 14:50

Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 14:50

04/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.