T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
2025/201 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/201 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Çay Mahallesi, 2210 ada 6 nolu parselde kayıtlı zemin kat, 1 nolu mesken nitelikli taşınmazın tam hisse payı O.Y. adına kayıtlı olup, taşınmazın tamamı satışa konudur.
Adresi: Irmak Mahallesi 30 Sokak No. 12, D.No. 1 Gaziemir / İZMİR
Yüzölçümü: 669,00 m2ana taşınmaz üzerinde içten içe yapılan ölçümde kullanım alanı 66 m2dir.
Arsa Payı: 2676/67569
İmar Durumu: Gaziemir Belediyesince dosayasına sunulu yazısında konu taşınmaz; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Ayrık Nizam 4 kat, TM1 Ticaret seçenekli Konut Bölgesinde kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti: 3.500.000,00 TL
KDV Oranı: %1
Kaydındaki Şerhler: Beyan: Yönetim Planı 20.10.2014, AT...KM ne çevrilmiştir 27/09/2022-10437 yevmiyeli, ....KM ne çevrilmiştir. 27/09/2022-10437 yevmiyeli ve taşınmaz üzerinde bulunan haciz kayıtları.
Artırma Bilgileri
1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 14/11/2025 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati: 21/11/2025 - 14:50
2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 08/12/2025 - 14:50
Bitiş Tarih ve Saati: 15/12/2025 - 14:50
04/08/2025 (İİK m.114 ve m.126)
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