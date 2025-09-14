T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

2024/791 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/791 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: İzmir İl, Buca İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 40386 Ada, 13 Parsel, ARSA Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz bodrum kat, zemin+1 normal kattan oluşmakta olan taşınmaz borçlu S*** Ö*** adına kayıtlı olup taşınmazın tamamı satışa konudur. Kısmi Bodrum Kat; Tek odalı depo olarak kullanılmakta, yaklaşık 30,00m² alanlıdır. Zemin kat; Buca Belediyesince gönderilen Numarataj krokisine , sokak yönünde garaj ve arka cephesinde bir daire olarak planlanmıştır. Birinci kat; Fiiliyatta yapısı tamamlanmış ikamet edilmekte olup, 2 oda, salon, mutfak, banyo, wc, antre ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır, yaklaşık 77,50m² alanlıdır.

Adresi: İnönü Mahallesi 672/3 Sokak No: 7Buca / İZMİR

İmar Durumu: İnşaat tarzı İcra dosyasında mevcut, imar durumu bilgisine göre taşınmaz bitişik nizam 2 kat yapılanma koşullarında yer almaktadır.

Yüzölçümü: 112 m2

Kıymeti: 4.130.000,00 TL

KDV Oranı: %20

Artırma Bilgileri

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 25/11/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati: 02/12/2025 - 14:40

2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati: 18/12/2025 - 14:40

Bitiş Tarih ve Saati: 25/12/2025 - 14:40

10/09/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.