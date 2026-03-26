T.C.İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2023/274 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/274 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, HALKAPINAR Mahalle/Köy, 2782 Ada, 156 Parsel, B BLOK DAİRE 11 Nolu Bağımsız Bölüm Parsel üzerinde 30 yaşında, B Blok Bodrum kat, Zemin kat, 1. Kat * 2-3-4-5 Normal Kat, olmak üzere 11 adet Dükkan ve Ofisin yer aldığı betonarme yapı yer almaktadır. Taşınmaz brüt 740 m2, net 700 m2 olduğu tespit edilmiştir.

Adresi : Halkapınar Mahallesi 2782 Ada, 156 Parsel B Blok K:5 11 Nolu Bağımsız Bölüm (Atölye) Konak/İzmir

Yüzölçümü : 12.348 m2

Arsa Payı : 778/24924

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İrtifak : Bu parsel aleyhine krokide gösterildiği üzere 1.60m genişlikle 83M boyundaki yolluktan 36 parsel lehine mürur hakkı 27/08/1947 tarih ve 6063 yevmiye, Beyan : Y. Planı: 15/09/1995

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 14:00 / Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 14:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 14:00 / Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 14:00

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, HALKAPINAR Mahalle/Köy, 2782 Ada, 156 Parsel, BBLOK 7 NUMARA Nolu Bağımsız Bölüm Parsel üzerinde 30 yaşında, B Blok Bodrum kat, Zemin kat, 1. Kat * 2-3-4-5 Normal Kat, olmak üzere 11 adet Dükkan ve Ofisin yer aldığı betonarme yapı yer almaktadır

Adresi : Halkapınar Mahallesi (2782 Ada, 156 Parsel) B Blok K:1, 7 Nolu Bağımsız Bölüm (Büro) Konak / İzmir

Yüzölçümü : 12.348 m2

Arsa Payı : 40/24924

Kıymeti : 900.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İrtifak : Bu parsel aleyhine krokide gösterildiği üzere 1.60m genişlikle 83M boyundaki yolluktan 36 parsel lehine mürur hakkı 27/08/1947 tarih ve 6063 yevmiye, Beyan : Y. Planı: 15/09/1995

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/06/2026 - 15:00 / Bitiş Tarih ve Saati : 19/06/2026 - 15:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2026 - 15:00 / Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.