T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/209 TLMT.

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/209 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 7389 ada, 1 parsel, 141,00 m² yüzölçümlü, ARSA niteliğindeki taşınmaz.

Adresi : Çamlıkule Mahallesi, 222/23 Sokak, No:1-3 Buca / İZMİR

Yüzölçümü : 141 m2

İmar Durumu : Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2025 tarih 142294 sayılı yazısında; Söz konusu arsa vasıflı taşınmazın; en çok (hmax) 12,80 m yükseklik koşullu bitişik nizam dört kat konut adasında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 11.700.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.

Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan: Taşınmaz üzerinde 945 m² fazlalık vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:59 / Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:59

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:59/ Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:59

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.