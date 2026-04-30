T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN
2025/209 TLMT.
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/209 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Buca İlçesi, Dumlupınar Mahallesi, 7389 ada, 1 parsel, 141,00 m² yüzölçümlü, ARSA niteliğindeki taşınmaz.
Adresi : Çamlıkule Mahallesi, 222/23 Sokak, No:1-3 Buca / İZMİR
Yüzölçümü : 141 m2
İmar Durumu : Buca Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/11/2025 tarih 142294 sayılı yazısında; Söz konusu arsa vasıflı taşınmazın; en çok (hmax) 12,80 m yükseklik koşullu bitişik nizam dört kat konut adasında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 11.700.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir.
Taşınmaz Üzerindeki Mükellefiyetler : Beyan: Taşınmaz üzerinde 945 m² fazlalık vardır.
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 14:59 / Bitiş Tarih ve Saati : 07/07/2026 - 14:59
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 14:59/ Bitiş Tarih ve Saati : 30/07/2026 - 14:59
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.