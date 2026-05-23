T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/823 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/823 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Karabağlar İlçe, BOZYAKA Mahalle/Köy, 6826 Ada, 62 Parsel, K:2, 4 Nolu Bağımsız Bölüm

Adresi : Bahçelievler Mahallesi, 370 Sokak, Karaca Apartmanı No:50 K:2 D:4 Karabağlar/ İZMİR

Yüzölçümü : 400,00 m2

Arsa Payı : 50/400

İmar Durumu :

İnşaat tarzıİzmir Gayrimenkul Satış İcra Dairesinin 2025/823 E Sayılıdosyasındaki raporda mevcut; TAŞINMAZIN 1/1000 ÖLÇEKLİ 2.ETAP BAHÇELİEVLER- GÜLYAKA MAHALLELERİ VE CİVARI REVİZYON İMAR PLANINDA 5,00 M ÖN BAHÇE MESAFELİ AYRIK NİZAM 4 KAT YAPILAŞMA KOŞULLU KONUT ALANINDAKALDIĞI belirtilmiştir. belirtilmiştir.

Kıymeti : 4.750.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler:

1- AT Bu gayrimenkulun mülkiyeti kat mülkiyetine geçmiştir. ( 02/10/2009 - 9521 )

2- AT Özel Güvenlik Bölgesi İçerisinde Kalmaktadır. ( 21/04/2026 - 14669 )

3- Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/07/2026 - 14:00 / Bitiş Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 12/08/2026 - 14:00 / Bitiş Tarih ve Saati : 19/08/2026 - 14:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.