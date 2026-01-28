T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN
2025/1098 ESAS
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1098 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 7595 Ada, 9 Parsel, 2 Nolu B. B.
Adresi : Buca Koop Mahallesi 220/34 Sokak No: 6 Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Buca/İzmir
Yüzölçümü : 1.186,26 m²
Arsa Payı : 1/12
Kıymeti : 4.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Artırma Bilgileri
1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 15:00 / Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 15:00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 15:00 / Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 15:00
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.