T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN

2025/1098 ESAS

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1098 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Buca İlçe, DUMLUPINAR Mahalle/Köy, 7595 Ada, 9 Parsel, 2 Nolu B. B.

Adresi : Buca Koop Mahallesi 220/34 Sokak No: 6 Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Mesken Buca/İzmir

Yüzölçümü : 1.186,26 m²

Arsa Payı : 1/12

Kıymeti : 4.200.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 20/04/2026 - 15:00 / Bitiş Tarih ve Saati : 27/04/2026 - 15:00

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 15:00 / Bitiş Tarih ve Saati : 20/05/2026 - 15:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.