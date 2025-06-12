T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ SATIŞI

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2024/204 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/204 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Bornova İlçe, ERZENE Mahalle/Köy, KARASULUK Mevkii, 198 Ada, 12 Parselde kayıtlı Tarla niteliğindeki taşınmaz.

Adresi : Mevlana Mahallesi, 1771/2 Sokak, No:5 Bornova / İZMİR

Yüzölçümü : 3.699,50 m2

İmar Durumu :

Bornova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşiv kayıtlarında bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında konu taşınmaz “Eğitim Tesisleri Alanı” olarak belirlenmiş olup, İmar Uygulamasının yapılması gerektiği tespit edilmiştir.

Kıymeti : 92.487.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 25/08/2025 - 14:05 - Bitiş Tarih ve Saati : 01/09/2025 - 14:05

2.Artırma : Başlangıç Tarih ve Saati : 17/09/2025 - 14:05 - Bitiş Tarih ve Saati : 24/09/2025 - 14:05

30/05/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.