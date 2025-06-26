T.C. İZMİR GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ SATIŞI

Örnek No:55*

T.C.

İZMİR

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/26 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/26 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, AKDENİZ Mahalle/Köy, 971 Ada, 15 Parsel, 7 Nolu Bağımsız B.

Adresi : Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Caddesi No:23 D:7 Konak İzmir Konak / İZMİR

Yüzölçümü : 155,00 m2

Arsa Payı : 9/90

İmar Durumu :Konak Belediyesince dosyasına sunulu yazısında konu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar plan kararında bitişik nizam 8 kat (B-8) yapılaşma koşullu"TM" ticaret seçenekli konut (zemin katta konut yapılamaz) alanında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 13:35 - Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 13:35

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 13:35 - Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 13:35

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Konak İlçe, AKDENİZ Mahalle/Köy, 971 Ada, 15 Parsel, 2 Nolu Bağımsız B.

Adresi : Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey Caddesi No:23 D:2 Konak/İzmir Konak / İZMİR

Yüzölçümü : 155 m2

Arsa Payı : 10/90

İmar Durumu: Konak Belediyesince dosyasına sunulu yazısında konu taşınmaz; 1/1000 ölçekli uygulama İmar Plan kararında bitişik Nizam 8 kat (B-8) yapılaşma koşullu “TM” Ticaret seçenekli konut (zemin katta konut yapılamaz) Alanında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.750.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: TAPU TAKYİDATINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/09/2025 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati : 06/10/2025 - 15:00

2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/10/2025 - 15:00 - Bitiş Tarih ve Saati : 30/10/2025 - 15:00

20/06/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.