T.C.İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

Sayın Şehriban ERGİN

(T.C. Kimlik No:13******798)

Hakkınızda yapılan Disiplin Soruşturması sonucunda teklif edilen “Aylıktan Kesme” cezası kanaati için Disiplin Amiriniz tarafından istenen 06.04.2026 tarih, 310584101 sayılı “Savunma İstemi” yazısının tebliği için hastane PROBEL sisteminde kayıtlı adresinize gidilmiş, adreste bulunmamanız üzerine tebliğ için Aydın - Koçarlı Mahalle Muhtarına gidildiğinde adreste yaşamadığınız bilgisi alınmış, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde tebligatların yapılması için; MERNİS sisteminde kaydınızın bulunmaması nedeniyle yazılar tebliğ edilememiş, durum tutanak altına alınmıştır. Gelinen süreçte, MERNİS sisteminde adresinizin bulunmaması ve hastane PROBEL sisteminde kayıtlı adresinizde yaşamadığınızın tespit edilmesi üzerine tebliğ imkânsız hale gelmiş ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen kapalı zarfların ilanen tebliğine karar verilmiştir.Bu itibarla, “Aylıktan Kesme” cezası ile tecziyenize ilişkin 05.06.2026 tarihli ve316735243 sayılı kararı İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Disiplin İşlemleri Biriminden tarafınızca alınabileceği, bu ilanen tebligatın son yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün sonunda tebligatın muhatabına (Şehriban ERGİN) tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.