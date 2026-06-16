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T.C. İZMİR KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. İZMİR KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Yayınlanma 16.06.2026 00:01:00

KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Ali Fuat Erdem Mahallesi 2825 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmazın Beyanlar/Muhdesat  hanesinde “C işaretli bina ismi tesbit edilemeyen bir şahıs tarafından yapılmıştır (Cemal Örsözlü tarafından yapılmıştır) ve Üzerindeki A ve B işaretli binalar askeriye tarafından yapılmıştır” Muhdesatı/Belirtmesi bulunmakta olup, söz konusu Muhdesatın/beyanın İzmir Kadastro Müdürlüğünün 13/10/2025  tarih 2025/198  fen kayıt nolu tescil bildirimi ile zemin üzerinde olmadığı belgelendirildiğinden taşınmaz maliklerinin talebiyle Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereğince terkin edilmiş olup, iş bu ilanın 7 (Yedi) gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı  ve bu tarihten itibaren 30  (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu, kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilemeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği  ilgililere tebliği olunur.”

 

#ilangovtr BASIN NO: ILN02457670