T.C. İZMİR KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Ali Fuat Erdem Mahallesi 2825 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmazın Beyanlar/Muhdesat hanesinde “C işaretli bina ismi tesbit edilemeyen bir şahıs tarafından yapılmıştır (Cemal Örsözlü tarafından yapılmıştır) ve Üzerindeki A ve B işaretli binalar askeriye tarafından yapılmıştır” Muhdesatı/Belirtmesi bulunmakta olup, söz konusu Muhdesatın/beyanın İzmir Kadastro Müdürlüğünün 13/10/2025 tarih 2025/198 fen kayıt nolu tescil bildirimi ile zemin üzerinde olmadığı belgelendirildiğinden taşınmaz maliklerinin talebiyle Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereğince terkin edilmiş olup, iş bu ilanın 7 (Yedi) gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren 30 (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu, kayıtlarımızdan kimlik bilgisi/adresi/mirasçısı tespit edilemeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği ilgililere tebliği olunur.”