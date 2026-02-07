T.C. İZMİR KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

KARABAĞLAR TAPU MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İzmir İli Karabağlar İlçesi Bozyaka Mahallesi 10584 Ada 3 Parselde kayıtlı taşınmazın Beyanlar/Muhdesat hanesinde “A İLE GÖSTERİLEN EV İLE B VE C İLE HARFİ İLE GÖSTERİLEN EV’in BİR KISMI ALİ ARSLAN’a AİTTİR..” Muhdesatı/Belirtmesi bulunmakta olup, söz konusu Muhdesatın/beyanın İzmir Kadastro Müdürlüğünün 23/01/2026 tarih 2026/83 Fen Kayıt Nolu tescil bildirimi ile zemin üzerinde olmadığı belgelendirildiğinden taşınmaz maliklerinin talebiyle Türk Medeni Kanunun 1026. Maddesi gereğince terkin edilmiş olup, iş bu ilanın 7 (Yedi) gün sonra ilanen tebliğ yapılmış sayılacağı ve bu tarihten itibaren 30 (Otuz) gün içinde terkine karşı dava açma hakkı bulunduğu hususu, kayıtlarımızdan mirasçısı tespit edilemeyen muhdesat sahiplerine Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği ilgililere tebliği olunur.”